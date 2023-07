IMAGO / Loop Images

Könnte OOH-Werbung wie hier am Timesquare in New York in Deutschland bald der Vergangenheit angehören?

Die Initiative "Berlin Werbefrei" setzt sich seit 2017 dafür ein, Außenwerbung zu reduzieren und digitale Screens im öffentlichen Raum zu verbieten. In der Diskussion beim HORIZONT Kongress ging es zwischen Initiativen-Gründer Fadi El-Ghazi und Kai-Marcus Thäsler, Chef des Fachverbands Außenwerbung, hoch her.

Mit dem drohenden Werbeverbot für besonders zucker-, fett- und salzhaltige Lebensmittel im Sinne des Kinderschutzes hat Bundesernährung