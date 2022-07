Zeitenwende: Was kommt auf Marketing und Medien zu?

Welcher TikTok-Clip hat Sie in diesem Jahr bislang am meisten amüsiert? Sehr lustig finde ich die Jack Sparrow Run Challenge, bei der User den berühmten Sprint aus „Fluch der Karibik“ nachahmen. Die Challenge hat einen eingängigen Sound, ist unterhaltsam und leicht zu adaptieren – das macht sie attraktiv.



Die Community ist divers, authentisch und umfasst mehrere Generationen. Sie möchte unterhalten werden, relevante Inhalte, Trends und Produkte entdecken. Gerade in dieser Interaktion und Authentizität liegt das Potenzial – und unsere Produkte setzen genau da an: nahtlose und einfache Lösungen, die über jeden Touchpoint hinweg funktionieren und attraktives Storytelling ermöglichen.Marken sollten wie Vermarkter denken und wie Creator handeln. Der Dreiklang aus organischen Inhalten, „Paid Peaks“ und der Auswahl von sowie die Zusammenarbeit mit Creatorn ist unser Geheimrezept. Inhaltlich geht es um Videos, die binnen weniger Sekunden eine emotionale Verbindung herstellen – humorvoll oder überraschend. Sie müssen die richtige Stimmung treffen, in den Kontext passen und sollten nicht überinszeniert sein.