P&G-Managerin Kristina Bulle: „Wer ausschließlich auf die maximale Reichweite schaut, egal, mit welchen Mitteln sie erzielt wird, wird als Resultat auch Kritik für nervige Werbung bekommen.“

Selten war es so anspruchsvoll, große Marken zu führen. Die Inflation drückt, die Konsumenten sparen. Gleichzeitig erlebt die Werbung eine Sinnkrise. Wie stellt man sich darauf ein? Darüber diskutieren beim HORIZONT Kongress Kristina Bulle (Procter & Gamble), Ulrich Klenke (Deutsche Telekom) und Jürgen Kornmann (Deutsche Bahn).

Telekom / Norbert Ittermann Telekom-Markenchef Ulrich Klenke: „Zu glauben, dass man eine Marke mit Logo und Claim führen kann, passt heute nicht mehr in die digitale Welt."

Deutsche Bahn Bahn-Marketingchef Jürgen Kornmann: „Was wir nicht tun dürfen, ist, mit schönen Bildern eine Zukunft zeigen, die aber nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat.“

Aber warum gibt es immer noch viele Werbungtreibende, für die Relevanz ein Fremdwort ist? Bulle macht dafür denverantwortlich: "Wer ausschließlich auf die maximale Reichweite schaut, egal, mit welchen Mitteln sie erzielt wird, wird als Resultat auch Kritik für nervige Werbung bekommen." Man solle viel stärker darauf achten, was ein guter Kontakt ist und was nicht: "Die Kunst ist es, Kampagnen so zu orchestrieren, dass wir ihren Erfolg nicht nur nach den Werbeimpressionen messen, sondern nach der Frage: Wie gut erreicht meine Markenbotschaft die Konsumenten? Und vor allem: Löst sie einen Kaufanreiz aus?" Kristina Bulle war bereits im vergangenen Jahr in Frankfurt zu Gast, als sie von HORIZONT zur Marketingfrau des Jahres ausgezeichnet wurde.Auch, seit 2020 Markenchef der, fordert eine Neubesinnung des Marketings. Internationale Brands sollten sich von der Idee einer übergreifenden, universalen Markenidentität verabschieden – zumindest gelte das für die Deutsche Telekom: "In Deutschland sieht unsere Zielgruppe uns durchaus in einer hohen gesellschaftlichen Verantwortung und möchte in den Dialog gehen." In jungen Märkten sei es dagegen viel spannender, ob die Telekom als Herausforderer bessere Angebote hat als die Platzhirsche, betonte Klenke in einem HORIZONT-Interview. "Eine Marke, die in allen Märkten über dieselben Themen spricht, würde also einfach nicht effizient kommunizieren."Der ehemalige CEO der Werbeagentur Ogilvy Germany empfiehlt auch für die Werbung komplexere Strategien: "Zu glauben, dass man eine Marke mit Logo und Claim führen kann, passt heute nicht mehr in die digitale Welt, ist eine." Auch habe man bei der Deutschen Telekom das klassische Campaigning abgeschafft – zugunsten eines kontinuierlichen Streamings: "Themen wie 5G oder Glasfaserausbau in den Regionen spielen wir durchgehend." Gleichzeitig gebe es Botschaften, die nicht in der breiten Öffentlichkeit oder auf Plattformen wie TikTok funktionieren würden. "Es ergibt also für uns überhaupt keinen Sinn mehr, unsere Themen in ein starres Kampagnenschema zu pressen", so Klenke. Für 2023 wünscht er sich von den Marken keine "Preisbrüllerei", sondern einen klaren Fokus auf gesellschaftliche Verantwortung.Das sieht auchso, seit 2019 CMO und Leiter Marketing & PR bei der: "Mir macht Hoffnung, dass es trotz der multiplen Krisen in den letzten Jahren immer noch einen Grundkonsens in unserer Branche gibt: eher das Verbindende als das Trennende in der Kommunikation hervorzuheben." Die Bahn selbst muss vor allem auf ihre massiven Verspätungsquoten reagieren – im Januar lag sie im Fernverkehr bei 73,2 Prozent. Gerade ist eine Kampagne mit dem Schauspieler Devid Striesow gestartet, der die Vorzüge des Zugfahrens anpreist und Verbesserungen verspricht: Damit, so Kornmann, "wollen wir unseren Fahrgästen zeigen, dass wir an vielen Stellen anpacken, um den Deutschland-Takt voranzubringen und die Bahn für immer mehr Menschen besser und zuverlässiger zu machen."