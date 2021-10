Auch beim HORIZONT Kongress wurde übers Gendern diskutiert

von Bärbel Unckrich

Kaum ein Thema löst aktuell so große Diskussionen aus wie die Frage: Muss die deutsche Sprache weiblicher werden? Focus-Kolumnist Jan Fleischhauer sollte bei der Debatte "Alles divers? Die neuen Regeln der Kommunikation" eigentlich als Provokateur für Zündstoff sorgen. Schließlich macht er keinen Hehl daraus, dass er Gendersternchen, Glottisschlag & Co für eine großen Irrtum hält. Leider konnte er aus privaten Gründen nicht am HORIZONT Kongress teilnehmen. Lebhaft diskutiert wurde das Thema trotzdem.