Key Learnings für die Teilnehmer

Corona-Krisen-PR: Informieren Sie sich, über die richtigen Maßnahmen und Guidelines in der Kommunikation mit Ihren Kunden und Mitarbeitern!

Informieren Sie sich, über die richtigen Maßnahmen und Guidelines in der Kommunikation mit Ihren Kunden und Mitarbeitern! Praxis-Beispiele: Lernen Sie anhand konkreter Beispiele, wie eine richtige Corona-Kommunikation funktioniert! Und welche Kanäle die richtigen sind!

Lernen Sie anhand konkreter Beispiele, wie eine richtige Corona-Kommunikation funktioniert! Und welche Kanäle die richtigen sind! Kundenbindung: Erfahren Sie, wie Sie mit der richtigen Ansprache und Kommunikation rund um Corona Ihre Kunden an sich binden!

Erfahren Sie, wie Sie mit der richtigen Ansprache und Kommunikation rund um Corona Ihre Kunden an sich binden! Mitarbeiterbindung: Erhalten Sie Informationen, wie Sie trotz Homeoffice, Videosessions & Co. Ihre Mitarbeiter für Ihre Arbeitgeber-Marke begeistern!

Erhalten Sie Informationen, wie Sie trotz Homeoffice, Videosessions & Co. Ihre Mitarbeiter für Ihre Arbeitgeber-Marke begeistern! Krisenmanagement: Lassen Sie sich inspirieren, wie Sie Ihr Unternehmen sicher durch die Krise navigieren können!

Mit der Krise kommt die Unsicherheit: Gerade jetzt zeigt sich, ob Unternehmen in guten Zeiten Geld und Ideen in ihre Kommunikation gesteckt haben. Was kann adhoc kommunikativ verbessert werden? Welche Kanäle sind die richtigen? Und was müssen Unternehmen tun, um für künftige Krisen noch besser vorbereitet zu sein?Es gilt, die Bindung zu den Kunden und Mitarbeitern aufrechtzuerhalten und ihr Vertrauen zu bewahren. Der Digital Talk Corona-Kommunikation zeigt Praxisbeispiele, Maßnahmen und Guidelines auf, um nachhaltige Image-Schäden zu vermeiden. Moderiert wird das Webinar von HORIZONT-Chefredakteur Uwe Vorkötter, Referent ist der Kommunikationsexperte Prof. Wolfram Winter, Geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmens- und Kommunikationsberatung Three Winters.

Der Digital Talk findet als Webinar am Donnerstag 23. April 2020 von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr statt. → Zur Anmeldung