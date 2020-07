Der Digital Talk findet am 16. Juli von 11 bis 12 Uhr statt

Angesichts schrumpfender Umsätze haben während der Coronakrise viele Unternehmen ihr Werbebudget zusammengestrichen. Doch inzwischen ist Deutschland im Restart-Modus. Für Werbungtreibende und Markenartikler heißt das: Sie müssen eine Strategie finden, um ihrer Marke wieder mehr Durchschlagskraft zu verleihen. Und sie müssen Erkenntnisse sammeln, was das veränderte Medien-Nutzungsverhalten und das neue Marketing-Ökosystem für Marken bedeutet. HORIZONT gibt dabei Hilfestellung. Teilnehmer des Digital Talk () am 16. Juli erhalten Handlungsempfehlungen und wertvolle Tipps, wie sie in turbulenten Zeiten die richtigen Entscheidungen für ihre Markenkommunikation treffen.