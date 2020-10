© HORIZONT Maike Abel und Jolanda Schwirtz bei den HORIZONT Digital Marketing Days

Kaum ein Begriff wird im Marketing in Zeiten von Corona-Pandemie, Klima- und Flüchtlingskrise und dem weltweiten Aufstieg der Rechtspopulisten so sehr bemüht wie der der Haltung. Dabei ist es für viele Unternehmen gar nicht so einfach, glaubhaft Haltung zu zeigen und einen positiven Purpose zu kommunizieren. Ein Beispiel dafür ist Nestlé, das wegen Tierversuchen, Palmöl-Verwendung und vermeintlichem Wasserklau in Regionen, wo Trinkwasser knapp ist, immer wieder in der Kritik steht. Auf den HORIZONT Digital Marketing Days erklärten mit Maike Abel und Jolanda Schwirtz zwei Nestlé-Managereinnen, was für sie Haltung wirklich bedeutet - und wie der Nahrungsmittelkonzern mit seiner Verantwortung umgeht.