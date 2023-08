IMAGO / Sven Simon

Borussia Dortmund steht erneut an der Spitze des Bundesliga Performance-Checks von HORIZONT

In der Bundesliga in letzter Minute geschlagener Vizemeister, dafür zum dritten Mal in Serie Spitzenreiter im HORIZONT Bundesliga Performance-Check: Borussia Dortmund erzielt mit 919 von 1050 möglichen Punkten exakt dasselbe Ergebnis wie im Vorjahr und setzt sich damit vom FC Bayern ab – und das mehr als deutlich.

Die Münchner erreichen einen Gesamtwert von 882 Zählern und blicken damit nur aus weiter Ferne sowohl auf Rang 1 als auch auf ihren eigenen