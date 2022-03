© Kärcher Das Frühjahr ist Kärcher-Zeit

Es ist ein buntes Trio, das im vergangenen Monat im HORIZONT Brand Ticker bei der Empfehlungsbereitschaft - dem sogenannten Net Promoter Score - zulegt. Überraschend ist an den Zahlen der Analyse-Firma Adwired mit Sitz in Zürich und der Kölner Spirit for Brands besonders das Abschneiden eines Finanzdienstleisters. Weniger überraschend dagegen, dass ein Touristikriese leidet, da seit dem 24. Februar der Krieg in der Ukraine tobt.