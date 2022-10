© Biontech Die Firmenzentrale von Biontech in Mainz. Der Pharmakonzern legt im HORZONT Brand Ticker beim NPS-Wert stark zu

Im HORIZONT Brand Ticker legte im vergangenen Monat ein Pharmaunternehmen den größten Sprung hin. Zudem performen ein Chemieriese und ein traditionsreiches Familienunternehmen beim Net Promoter Score stark. Schlechter lief es bei den Empfehlungen dagegen bei einem anderen Markenklassiker. Ein Blick in das Zahlenwerk von Adwired mit Sitz in Zürich und Spirit for Brands in Köln.