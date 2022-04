© Lufthansa Die Lufthansa rollt im März zu neuen NPS-Werten

Im März entwickelt sich die Empfehlungsrate bei drei Marken im HORIZONT Brand Ticker positiv. Dabei dürfte vor allem das Abschneiden von zwei Marken besonders stark überraschen. So legen beim Net Promoter Score, der von Adwired in Zürich und Spirit for Brands in Köln errechnet wird, vor allem eine deutsche Airline und ein Rüstungskonzern zu. Ebenfalls stark unterwegs ist ein Autohersteller. Dagegen muss ein Energieversorger Abstriche hinnehmen. Ein Blick in die Daten.