Nachhaltigkeit zahlt sich für die Sparkassen im Brand Ticker aus

Im Juni stehen im HORIZONT Brand Ticker zwei Finanzdienstleister und eine Premiummarke auf der Gewinnerseite. Sie gewinnen im vergangenen Monat alle bei der Empfehlungsrate. Dagegen verliert eine Airline beim Net Promoter Score, den Adwired mit Sitz in Zürich und Spirit for Brands für HORIZONT ermittelt haben, kräftig an Flughöhe. So viel sei verraten: Es ist nicht die Lufthansa. Warum das alles so ist, zeigt ein Blick in die Zahlen.