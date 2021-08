© Unternehmen Deutsche Bank performt stark im Juli im HORIZONT Brand Ticker

Der Sport war in den vergangenen Wochen sehr präsent in der Öffentlichkeit. Fußball-EM, Olympische Spiele, Start der neuen Fußball-Saison. In der monatlichen Auswertung des HORIZONT Brand Tickers von Adwired in Zürich und Spirit for Brands dominiert aber dennoch keine der großen Sportmarken. Stattdessen performen beim Net Promoter Score (NPS) zwei Finanzdienstleister und ein Technologie-Konzern. Und ein E-Commerce-Unternehmen verliert überraschend bei der Empfehlungsrate.