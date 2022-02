© Boss Boss ist eine der Marken, die im vergangenen Jahr im Brand Ticker performt haben

Aus Sicht des Brand Tickers war 2021 kein spektakuläres Jahr. "Die großen Verwerfungen und Überraschungen sind ausgeblieben", sagt Walter Brecht mit Blick auf die Analyse, die HORIZONT vorliegt. Dennoch sind die vergangenen zwölf Monate für den Geschäftsführer von Spirit for Brands in Köln wieder ein Schritt zurück zur Normalität in der Markenarbeit gewesen – trotz der nach wie vor grassierenden Corona-Pandemie. Was das für einzelne Marken konkret bedeutet, zeigen die folgenden fünf Charts.