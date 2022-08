© Haribo Mit Haribo hat das Wacken Open Air zum Comeback 2022 einen prominenten Markenpartner an Land gezogen

Im Juli bietet der HORIZONT Brand Ticker mit Haribo eine kleine Überraschung. Die Kultmarke legt beim NPS-Wert im vergangenen Monat am stärksten zu. Weniger überraschend ist dagegen, dass die Lufthansa angesichts des Koffer- und Cancel-Chaos bei den Empfehlungen verliert. Welche Marken dagegen in der monatlichen Erhebung von Adwired in Zürich und Spirit for Brand mit Sitz in Köln zulegen, zeigt ein Blick in die Analyse.