Die Branche, den Kundinnen und Kunden gefällt es: Der neue Markenauftritt von Boss kommt an. Und so ist der Moderiese aus Metzingen der große Gewinner im HORIZONT Brand Ticker für den Januar. Keine andere Marke hat im vergangenen Monat so stark bei den Empfehlungen zugelegt. Wer noch stark performt hat und wer verliert, zeigt ein Blick in den Datenpool von Adwired und Spirit for Brands.