Die EnBW und der ADAC legen im August beim Net Promoter Score kräftig zu. Das geht aus der monatlichen Erhebung des HORIZONT Brand Ticker hervor. Beide Marken legen bei dem Wert zu, der die Empfehlungsbereitschaft und die Loyalität der Kunden signalisiert. Bei Media-Markt ist die Entwicklung dagegen genau umgekehrt. Warum das so ist, zeigt die exklusive Auswertung von Adwired mit Sitz in Zürich und Spirit for Brands mit Sitz in Köln.