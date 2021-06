© Puma Puma launcht einen Sneaker im Haribo-Style

Während Coca-Cola bei der EM vor ein paar Tagen von Cristiano Ronaldo einen eingeschenkt bekam, hat im vergangenen Monat eine Kultmarke von einer Sport-Kooperation profitiert. Haribo gehört im Mai zu den großen Gewinnern im HORIZONT Brand Ticker, das monatlich Adwired in Zürich und Spirit for Brands erstellen. Warum das so ist, zeigt ein Blick in die Zahlen. In der Analyse punkten auch ein Sender der ARD und ein Industrieriese.