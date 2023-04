Opel, Opel

Opel rockt im vergangenen Monat den HORIZONT Brand Ticker

Im März legen bei den Empfehlungen eine traditionsreiche Automarke, ein Überwachungsverein und eine Handelskette zu. Dagegen muss ein Finanzdienstleister Einbußen hinnehmen. Ein Blick in die Daten von Unicepta mit Sitz in Zürich und Spirit for Brands mit Sitz in Köln.

Es gab mal Zeiten, da liefen Wetten, wie lange es die Marke Opel noch geben wird. Mittlerweile ist das kein Thema mehr in Rüsselsheim.