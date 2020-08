TUI verliert massiv an Kundenloyalität / Eurowings legt deutlich zu

© TUI Deutschland TUI leidet unter der Coronakrise

Der HORIZONT Brand Ticker für den Juli überrascht. Wie in den vergangenen Monaten stand auch diesmal wieder nicht die Entwicklung der Markenwerte im Mittelpunkt, sondern Aspekte wie Loyalität, Vertrauen oder Verantwortung. Dafür analysieren Adwired und Spirit for Brands den Net Promoter Score - oder kurz NPS. Besonders gut performt hier eine Marke, die man in diesen Tagen nicht unbedingt auf der Rechnung haben muss.