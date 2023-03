Kärcher, Kärcher

Das Frühjahr ist Kärcher-Zeit. Die Marke gehört zu den Gewinnern im HORIZONT Brand Ticker Februar

Der Februar war für drei Marken ein guter Monat, zumindest bei den Weiterempfehlungen. Nach den Daten von Unicepta, ehemals Adwired, in Zürich, und Spirit for Brands mit Sitz in Köln, legt der Net Promoter Score bei dem Trio am stärksten zu. Dagegen schwächelt eine große Urlaubsmarke. Ein Blick in die Daten.

Klar, jetzt kommen die Kärcher-Jahreszeiten. Frühjahr, Sommer. Über 50 Punkte legt der Net Promoter Score im Februar für den baden