© Puma Puma springt im November im HORIZONT Brand Ticker weit nach vorne

Im November hätten angesichts der Chipkrise in der Automobilindustrie alle Hersteller an Loyalität verlieren müssen. Doch tatsächlich ist hiervon nur eine Marke besonders betroffen, während bei einem anderen Traditionshersteller der Net Promoter Score sogar zulegt. Am stärksten performt im aktuellen HORIZONT Brand Ticker für den vergangenen Monat aber eine Raubkatze. Welche Geschichten die Zahlen von Adwired in Zürich und Spirit for Brands in Köln noch so erzählen, steht in der Analyse.