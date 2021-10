© IMAGO / Beautiful Sports LIdl steht im September ganz oben im HORIZONT Brand Ticker

Im September stehen zwei Handelsriesen an der Spitze des HORIZONT Brand Tickers. Sie gewinnen beide stark an Loyalität. Und auch bei einem Finanzdienstleister geht der Net Promoter Score nach den Analysen von Adwired in Zürich und Spirit for Brands in Köln nach oben. Verluste hingegen gibt es bei einer Premium-Automarke. Hier macht sich unter anderem die Chipkrise bemerkbar.