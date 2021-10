Sigrid Nikutta und Martell Beck sind für mutiges Marketing bekannt

von Ingo Rentz

Sie wandelten gemeinsam das Image der BVG und führten das Unternehmen in die wirtschaftliche Erfolgsspur: Nun schicken sich Sigrid Nikutta und Martell Beck an, auch DB Cargo zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Dabei laden sie das Thema Güterverkehr maximal auf. Denn es geht den beiden Gewinnern des HORIZONT AWARDS in der Kategorie Marketing nicht nur um den künftigen Weg ihres Unternehmens - sondern um nichts weniger als die Zukunft des Planeten.