Die HORIZONT-Juroren Angela Wisken, Herausgeberin HORIZONT / Aufsichtsrätin dfv Mediengruppe

Benjamin Minack, Präsident GWA

Dr. Andreas Wiele, Axel Springer

Dr. Jens Thiemer, BMW

Dr. Uwe Vorkötter, HORIZONT

Hans-Christian Schwingen, Deutsche Telekom

Jochen Wegner, Zeit Online

Julia Jäkel, Gruner + Jahr

Karsten Kühn, Hornbach Baumarkt

Klaus Kottmeier, Vorstand HORIZONT-Stiftung

Marc-Aurel Boersch, Nestlé Deutschland

Markus Gotta, Deutscher Fachverlag

Matthias von Bechtolsheim, Heimat Werbeagentur

Philipp Welte, Burda

Prof. Dr. Kai-Marcus Thäsler, FAW

Reinhard Patzschke, Grabarz & Partner

Stefan Kuhlow, Werbeweischer

Steffen Klusmann, Der Spiegel

Tina Müller, Douglas

Ulrich Wilhelm, Intendant BR und ARD-Vorsitzender

Volker Schütz, HORIZONT

Ein Novum in der Geschichte des HORIZONT Award: Die Preisträger werden nicht wie bislang in der Jahresendausgabe im Dezember, sondern erst bei der eigentlichen Award-Zeremonie am 29. Januar in der Alten Oper bekanntgegeben Die Marketingfrau des Jahreswollte schon immer im Kreativbereich tätig sein. Nach dem Studium der Politologie, Kriminologie und Publizistik schlägt sie zunächst eine journalistische Laufbahn ein. Mitte der 90er Jahre lernt sie Roland Schwertner, Gründer von Nomos Glashütte, kennen. Schwertner verpflichtet sie wenige Jahre später fest für sein Unternehmen. Seitdem leitet sie die hauseigene Designunit Berlinerblau.Imponiert hat der Jury, wie es der Markenchefin gelungen ist, eine klare und stringente Positionierung herauszuarbeiten. So vertritt das Unternehmen einerseits eine klare politische Haltung gegen Populismus und Rechtsradikalismus. Andererseits steht Nomos für Handwerk "made in Germany" und seine Kernelemente Tradition, Qualität, Langlebigkeit und Eleganz. Dass die Frage nach Haltung und Purpose in der Marketingszene gestellt wird, freut Borowski: "Ich finde es gut, wenn sich die Wirtschaft darüber Gedanken macht, ob Geld verdienen der einzige Sinn ihres Handelns sein sollte oder ob es nicht gut für alle wäre, wenn wirtschaftliches Handeln einen übergeordneten Zweck hat."Einen ganz anderen kreativen Schwerpunkt hat die Medienfrau des Jahres. Sie ist, so die Jury, ein mediales Gesamtkunstwerk: Moderatorin, Entertainerin, Namensgeberin des gleichnamigen Frauenmagazins von G+J. Barbara Schöneberger mischt seit 20 Jahren die deutsche TV-Gemeinde auf. Sie begann ihre Karriere bei Sat 1, es folgte "Blondes Gift", später die eigene Samstagabend-Show. Sie moderiert den Deutschen Radiopreis, verkündet die deutschen Punkte beim Eurovison Song Contest, schreibt Kolumnen, singt und macht Print. Über die Auszeichnung mit dem HORIZONT Award sagt Schöneberger: "Als ich die früheren Gewinner gesehen habe, war ich dann doch ziemlich stolz: Jawohl, das ist die Gesellschaft, in der ich mich gerne zeige! Und mir gefällt, dass der Award mich gesamthaft beurteilt."Last, but not least: In der Kategorie Agenturen wird das Führungstrio von DDB Germany – COO, CCOund CMO– ausgezeichnet: Unter ihrer Führung – einen CEO gibt es nicht – konnte die Agentur als eine der wenigen Networkagenturen ihr Geschäft deutlich ausbauen. Beispielhaft dafür sind Etatgewinne von Kunden wie Eon, BVR und Deichmann. Doch DDB Germany steht nicht nur für erfolgreiches Business, sondern auch wieder für die große Kraft von Ideen und Kreativität: 2019 belegt die Gruppe Platz 1 im vielbeachteten Kreativranking von HORIZONT Ein Erfolgsfaktor ist der unaufgeregte, kollegiale Managementstil, der beispielhaft für die Agenturszene ist. So sagt COO Oliver Janik: "Die Kontinuität im Management und in den Teams ist ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg. Wir sind in der angenehmen Lage, dass wir seit mehreren Jahren in nahezu derselben Besetzung arbeiten können. Daraus entsteht eine Konsistenz, die in unserem schnelllebigen Geschäft sehr wichtig ist. Das klappt anderswo vielleicht gerade nicht so." CMO Christoph Pietsch betont, dass Führungskräfte nicht im Mad-Men-Stil agieren dürften, sondern "empathisch und weniger laut auftreten, dafür aber mit anpacken, wo es nötig ist". Und CCO Dennis May befindet: "Wir sind als Kollegen gestartet, aber heute sage ich aus vollem Herzen, dass wir auch Freunde sind."