Thomas Fedra

von links nach rechts: Sönke Reimers, Vorstand der HORIZONT-Stiftung, Viktoriia Soloviova, Tobias Westphal, Jens Paschmann, Chris Hartung und Eva-Maria Schmidt, HORIZONT-Chefredakteurin.

Ein Mann vom Film, ein 18-jähriger Einser-Abiturient, eine Medienforscherin aus der Ukraine, ein Psychologe mit Drang ins Marketing – das sind die vier Preisträgerinnen und Preisträger der HORIZONT-Stiftung 2023.

Drei Stipendien und einen Förderpreis, dotiert mit jeweils 5000 Euro, vergibt die HORIZONT-Stiftung in diesem Jahr. Ausgezeichnet werden Chris Hartung, Viktoriia Soloviova, Tobias Westphal sowie Jens Paschmann. Die Nachricht erreichte sie unterschiedlich: Paschmann urlaubte auf der Ostsee-Insel Poel und musste sich aus einem Funkloch befreien, um die gute Kunde zu verstehen. Soloviova war auf dem Weg zur Uni, Videofilmer Hartung gerade in einer Drehpause, Westphal am Programmieren – und "zitterte danach vor Überraschung und Freude".





Während Förderpreis-Gewinner Jens Paschmann das Geld für Forschungsaufenthalte bei internationalen Spitzenforschern des Marketings einsetzen will, erweitert es für das Stipendiaten-Trio den finanziellen Spielraum im Studium. "Durch das Stipendium ist der Druck etwas kleiner geworden", sagt zum Beispiel Chris Hartung, während Tobias Westphal feststellt, dass durch das Preisgeld "von einer Minute auf die andere mein Studium durchfinanziert war". Chris Hartung: Alles im Blick Schon früh hat sich Chris Hartung für Kameras jeglicher Art interessiert. Überwiegend durch Online-Tutorials brachte er sich bei, Fotos und Videos zu produzieren. Er übernahm kleinere Aufträge für Gastronomiebetriebe und arbeitete für die Agentur Quantensprung in seiner Heimatstadt Bielefeld. Hartung beschäftigte sich mit Imagefilmen, Aftermovies, Webserien. Im September 2019 brach er zu einem Working Holiday nach Australien auf, der nach sieben Monaten jäh endete – wegen Corona. Aus der Not machte Hartung eine Tugend: Die auf seiner Reise entstandenen Videodateien schnitt er im Lockdown zu "Facing Down Under – Die Doku eines Backpackers". Der Film wurde später auf Festivals ausgezeichnet und lief in über 30 deutschen Kinos.

Chris Hartung

Seit Wintersemester 2022/23 studiert der 23-Jährige Digitale Medienkunst an der FH Bielefeld, seine 2018 begonnene Selbstständigkeit führt er fort. Jetzt folgt der nächste Schritt: Hartung bewarb sich an der Internationalen Filmschule in Köln für den Studiengang Film, Schwerpunkt Kamera, für den alle zwei Jahre gerade mal acht Studierende aufgenommen werden. Chris Hartung ist einer von ihnen: Er hat die Aufnahmeprüfung bestanden und wird ab September in Köln studieren. Dort will er "erst mal eine ganze Menge lernen", daneben auch weitere Werbefilmprojekte realisieren.



Das mag der passionierte Filmer ohnehin: Neben narrativen oder dokumentarischen Filmen auch kommerzielle Projekte machen, etwa Commercials für bekannte Marken. "Es ist mir wichtig, immer eine gesunde Balance zu haben", so Hartung. Die Jury würdigt seine bereits in jungen Jahren erworbenen Kompetenzen und sein Praxiswissen sowie seine ausgeprägte Leidenschaft für audiovisuelle Medien. Viktoriia Soloviova: Vielseitige Grenzgängerin In den elf Jahren, die Viktoriia Soloviova an einer Gesamtschule in ihrer Geburtsstadt Kiew verbrachte, hat sie emsig Deutsch gelernt und C1-Level, also fortgeschrittenes Niveau, erreicht. Sich gut und flott ausdrücken zu können, hat der Ukrainerin nicht genügt. Bei einem Wettbewerb in ihrer Heimat wurde sie von der "Kleinen Akademie der Wissenschaften" mit dem dritten Preis ausgezeichnet: Soloviova untersuchte, wie verschiedene Wortkombinationen in Zeitungen unterschiedliche Emotionen und Assoziationen hervorrufen. Wohlgemerkt nicht in ihrer Mutter-, sondern in der gelernten Fremdsprache.

Viktoriia Soloviova

Dass sie mal in Deutschland studieren würde, dieser Wunsch verfestigte sich bei einer Studienreise: Viktoriia Soloviova lernte das hiesige Hochschulsystem und das Studienfach Medienwissenschaften kennen, was sie beides ziemlich beeindruckend fand – und sie zu einem Umzug nach Berlin animierte. Rund zwei Jahre später begann sie an der Freien Universität, Publizistik-, Kommunikations- und Politikwissenschaften zu studieren. In ihrer Thesis ging es um Kriegsberichterstattung in Konfliktländern am Beispiel von Russland. Nach erfolgreichem Abschluss ist die 22-Jährige jetzt im Masterstudium Medien und Politische Kommunikation an der FU Berlin eingeschrieben.

Daneben sammelt sie Praxiserfahrung, zum Beispiel in PR, Marketing und Datenpflege beim Streaming-Anbieter Better Stream und bei Undone.work, das investigative Audiodokus produziert. Seit Januar arbeitet Soloviova bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, wo sie sich um Projekte zur Stärkung der Medienkompetenzen kümmert. Auch ehrenamtlich engagiert sich die junge Frau, etwa im Kinderschutzteam des Vereins Leuchtturm- Mit te in Berlin, wo sie Geflüchtete aus ihrem Heimatland berät und für sie übersetzt.

Medien und Kommunikation zu erforschen, das ist ihr großes Thema. Sie möchte dazu beitragen, dass sich eine medienkompetente Gesellschaft entwickelt. "Ich werde daran arbeiten, dass die Menschen trotz der enormen und exponentiell wachsenden Informationsflut resistent gegen Desinformation und Propaganda bleiben", sagt Viktoriia Soloviova. Tobias Westphal: Jüngster Preisträger Er ist der bislang jüngste Preisträger der HORIZONT-Stiftung: Im September 2022 feierte Tobias Westphal seinen 18. Geburtstag, kaum drei Monate vorher schloss er das Abitur mit Note 1,0 ab und seit Herbst studiert er Medieninformatik an der TU und FU Berlin. An seinem Gymnasium gründete er die "Herderzeitung", die vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) als "innovativste Schülerzeitung in Deutschland" ausgezeichnet wurde. Mit 15 Jahren hat Westphal begonnen, für professionelle Medien zu schreiben, unter anderem Chip Online, Focus Online und taz. Die Liste seiner Referenzen umfasst über ein Dutzend Publikationen.

Tobias Westphal

Westphal war und ist darüber hinaus vielfach engagiert, etwa als Schulsprecher, als Vorstand der Jungen Presse Berlin und Mit arbeiter des Fintech-Start-ups GetMoBie. Zudem nimmt er an Medienworkshops und qualifizierenden Kursen (Onlinemarketing, Journalismus) teil. Im Februar wurde Westphal in den Bundesvorstand der Jugendpresse Deutschland gewählt. Dort gestaltet er für die über 15000 Mit glieder zahlreiche Projekte zur Medienkompetenz. Dass der Berliner später "irgendwas mit Medien" machen wird, steht für ihn fest.



Auf einen konkreten Job oder Wunsch-Arbeitgeber legt er sich aber nicht fest. Wichtiger ist ihm ein anderes Anliegen: Die deutsche Medienlandschaft müsse sich grundlegend umstrukturieren, um wieder handlungsfähig zu werden. Die Medien der Zukunft, so skizziert er, "sollten die Möglichkeit der Meinungsäußerung weiter demokratisieren, ohne Einzelmeinungen als Konsens darzustellen und ohne Falschbehauptungen zu tolerieren".





Tobias Westphal findet an der Branche besonders reizvoll, "dass sie so unglaublich vielfältig ist, man nie auslernt und immer etwas Neues entdecken und ausprobieren kann". Die Jury betont in ihrer Preisbegründung, dass der Stipendiat " mit seinen erst 18 Jahren ein beeindruckendes Arbeitspensum, eine beachtliche Leistungsbilanz sowie über den Tag hinausreichende Gedanken zur Medienbranche vorlegt". Jens Paschmann: Lust auf Wissenschaft Jens Paschmann erhält für seine Dissertation "Essays on Digital Customer Engagement with New Technologies" den Förderpreis. In der aus drei Aufsätzen bestehenden Arbeit geht es um die zentrale Frage, wie Unternehmen eine technologiegestützte digitale Beziehung zu ihren Kunden aufbauen und Wettbewerbsvorteile durch den Einsatz neuer Technologien schaffen können. Der Autor thematisiert unter anderem, wie Datenschutzbedenken den Einsatz intelligenter Technologien beeinflussen, wie Händler vom Austausch zwischen Kunden auf digitalen sozialen Verkaufsplattformen profitieren und wie Gamification hilft, Loyalität gegenüber neuen Technologien aufzubauen.

Jens Paschmann