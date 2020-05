Adidas: Ready for Sport

Der 75-sekündige Clip zählt all die Dinge auf, die Sportler und Sportfans gerne tun, aus denen sie ihre Kraft und ihre Leidenschaft ziehen: Sprinten, schwitzen, fliegen, sich mit andern messen, ihren Idolen zujubeln. Und wenn all das wieder uneingeschränkt möglich ist, will die Adidas-Community bereit sein - eben "Ready for Sport".Der vonkreierte Film entstand im Rahmen der #hometeam-Kampagne , die Adidas Ende März ins Leben gerufen hatte. Es handelt sich um das erste Werbevideo des Sportartikelherstellers, der zuerst exklusiv über das globale Mitarbeiternetzwerk lanciert wurde, bevor er auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Unternehmens veröffentlicht wurde.Bei der #hometeam-Kampagne zeigen Testimonials und Mitarbeiter des Sportartiklers, wie sie sich zuhause fit halten. Im Fokus stand dabei ein individueller "Ready for…"-Moment – ein Moment, auf den sich die Adidas-Belegschaft besonders freut oder ein Moment, der in dieser Zeit eine neue Wertschätzung gewonnen hat.Dabei entstanden viele verschiedene Clips, aus denen Adidas nun einen Highlight-Clip zusammengeschnitten hat, der auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen der Marke zu sehen ist. Die gesamte Kampagne wertet man bei Adidas als "eine der erfolgreichsten Aktivierungen in der Historie der Marke mit den drei Streifen". So habe die Kampagne "die zweithöchste Sichtbarkeit aller Zeiten" erzielt. Beteiligt haben sich daran 2500 Markenbotschafter, darunter Top-Stars wie Paul Pogba, Mikaela Shiffrin oder Paulo Dybala.Aus Deutschland waren bislang Testimonials wie Timo Werner, Serge Gnabry, David Alaba, Alexander Zverev, Gina Lückenkemper, Laura Ludwig oder Lena Gercke mit von der Partie. ire