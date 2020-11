Die US-Rapperin Tierra Whack präsentiert in dem Apple-Film ihre beiden Songs "Feel Good" und "Peppers And Onions"

Popmusik ist schon lange teil der Marken-DNA von Apple. Man denke nur an die glorreichen iPod-Kampagnen in den Nullerjahren. In der jüngeren Vergangenheit warb die Kultmarke mit musikalischer Unterstützung vor allem für ihre AirPods und den smarten Lautsprecher HomePod . Jetzt macht Apple die Kraft von Musik erstmals zum Thema seiner Weihnachtskampagne - und feiert mit einem Feel-Good-Film nicht nur den neuen HomePod Mini, sondern auch Rap-Newcomerin Tierra Whack.