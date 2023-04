Der Sänger hat 2022 beim Eurovision Song Contest für Deutschland teilgenommen

Für Fans des Eurovision Song Contests bietet Booking.com in diesem Jahr ein besonderes Erlebnis an: ein Public Viewing mit dem ESC-Star Malik Harris. Die Buchungsplattform bewirbt die Aktion in Social Media.

Der Eurovision Song Contest 2023 (ESC) in Großbritannien steht vor der Tür. Zu diesem Anlass lädt die Reiseplattform Booking.com Fans des Musikwettbewerbs, die keine Eintrittskarten für das ausverkaufte Event ergattern konnten, zu einem Public Viewing in Malik Harris' Tonstudio in München ein. Die Veranstaltung im "Home of Eurovision" soll den Fans eine einzigartige Möglichkeit geben, das Finale auf eine besondere Art und Weise zu erleben, so der ESC-Sänger in einer Pressemitteilung.

Der diesjährige Eurovision Song Contest findet am 13. Mai 2023 ausnahmsweise in der Stadt Liverpool in Großbritannien statt. Im vergangenen Jahr hat die ukrainische Band "Kalush Orchestra" mit dem Song "Stefania" den Musikwettbewerb gewonnen. Wegen des Krieges in dem Land kann der ESC 2023 allerdings nicht wie sonst in dem Gewinnerland stattfinden. Der deutsche Sänger Malik Harris trat 2022 in Turin für Deutschland an und landete mit dem Song "Rockstars" auf dem letzten Platz des Kult-Wettbewerbs. Trotzdem hat der Sänger eine tiefe Verbundenheit zum Wettbewerb und freut sich, Fans die Chance zu geben, das Finale gemeinsam mit ihm zu erleben, erklärt Booking.com in einer Pressemitteilung.