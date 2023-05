Der Trend im Home-Entertainment ist eindeutig: Die Zuschauerinnen und Zuschauer sehnen sich zunehmend nach Bequemlichkeit, einer großen Auswahl und originellen Geschichten. Die meisten verzichten deshalb mittlerweile auf das traditionelle Fernsehen zugunsten von Streaming TV.

Streaming TV auf der Überholspur Für Werbetreibende bieten Streaming-Medien und digitales Video-on-Demand (VOD) neue Möglichkeiten, ein stark involviertes Publikum anzusprechen. Da die Zuschauerzahlen beim linearen Fernsehen zurückgehen, verlagern Marken ihre Budgets zunehmend hin zu Streaming TV. Laut Statist a werden folglich die Werbeausgaben in Deutschland für Connected-TV-Werbung in 2023 bei 377 Millionen Euro liegen.

Die Zahlen sprechen für sich: Laut einer Studie von eMarketer ist der Anteil der Streaming-TV-Nutzenden in Deutschland mit 51,7 Millionen so hoch wie nie zuvor. Als Antwort auf diesen Trend verbessert sich die Qualität der Streaming-Inhalte stetig. Zuschauerinnen und Zuschauer können von Serien wie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ oder „Bosch: Legacy“ nicht genug bekommen.

Mithilfe der Verbindung verschiedener Geräte und Services ergeben sich völlig neue Möglichkeiten für Marken, ihre Werbung nun auf ganz unterschiedlichen Wegen natürlich in das Kundenerlebnis zu integrieren, anstatt dieses zu unterbrechen. Wenn Technologie in der Lage ist, sich an die sich ständig weiterentwickelnden Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher anzupassen und ihnen dabei hilft, lang bestehende Probleme anzugehen, dann kann etwas Magisches entstehen.

„Für uns bei Amazon hat es höchste Priorität, unseren Kundinnen und Kunden das bestmögliche und innovativste Erlebnis zu bieten“, sagt Emma Gilmartin, Director Fire TV and Tablet EU. „Der Feature Rotator ist dabei die sichtbarste Platzierung auf der Fire TV-Benutzeroberfläche. Jede Registerkarte wie Startseite, Filme, Apps und ähnliches enthält eine Platzierung mit Slots für sechs Inhalte. Feature Rotator-Anzeigen sind inhaltsorientiert und exklusiv für Werbetreibende aus der Unterhaltungsbranche buchbar. Unsere Kundinnen und Kunden lieben diese Funktion, weil sie die Inhalte sofort sehen und sich direkt auf dem Gerät durchklicken können.“

Werbefinanziertes Streaming-TV

Wer angesichts des überwältigend großen Angebots an Streaming-Inhalten kein Abo buchen möchte, für den sind werbeunterstützte Streaming-Dienste eine Alternative – und zwar gleichermaßen für Verbraucherinnen und Verbraucher als auch für Marken. Amazon Freevee ist der kostenlose, werbeunterstützte VOD-Streaming-Service von Amazon, der die Möglichkeiten für Werbetreibende erweitert, ihr Publikum dort zu erreichen, wo es sich gerne aufhält.

Amazon Freevee ist für deutsche Kundinnen und Kunden auf Fire TV und als Teil der Prime Video App verfügbar und bietet kostenlose Inhalte, wo, wann und wie das Publikum sie sehen will. „Unsere Ambition ist es, Inhalte bereitzustellen, für die Kunden erwarten würden, dass sie für diese bezahlen müssten – und dann angenehm überrascht sind, wenn sie merken, dass diese kostenlos angesehen werden können“, sagt Lisa Rousseau, Head of Amazon Freevee UK. „Wir aktualisieren und erweitern unser Angebot kontinuierlich und bieten jeden Monat neue Titel aus einer großen Auswahl an Genres an.

Die Community nutzen

Eine weitere Möglichkeit für Werbetreibende Videoanzeigen über Streaming-TV auszuspielen ist Twitch, ein interaktiver Livestreaming-Dienst mit Inhalten aus den Bereichen Gaming, Sport, Unterhaltung, Musik, Kochen und vielem mehr. Mehr als 31 Millionen Menschen weltweit schalten jeden Tag Twitch ein, während mehr als 8 Millionen Streamer jeden Monat live gehen. Twitch bietet Streamern die Möglichkeit, während der Live-Streams mit ihrem Publikum zu chatten, wodurch ein starkes Gemeinschaftsgefühl entsteht.



In einer kürzlich gehaltenen Keynote teilte Paul Nesbitt, Director International Measurement bei Twitch, wie Generation Twitch – eine Community, die hauptsächlich aus Gen Z und Millennials besteht – sich von kuratiertem, ausgefeiltem Content wegbewegt und stattdessen nach realer und authentischer Unterhaltung sucht.

Für Marken eröffnet Twitch neue Möglichkeiten, mit einem jungen, passionierten und authentischen Publikum in Kontakt zu treten. Wenn Streamer über Stunden live gehen, haben diese keine andere Möglichkeit, als sie selbst zu sein, und die Twitch-Community erwartet dasselbe Maß an Authentizität von Marken. Nesbitt empfiehlt daher, die Streamer näher kennenzulernen und mit den Content Creators ganzheitlich zusammenzuarbeiten, um das Publikum in die Kampagnen einzubeziehen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle, von der Marke über den Streamer bis hin zu ihrer Community, auf dasselbe Ziel hinarbeiten.

Mehr über Streaming-TV-Werbelösungen und die Messung von Kampagnen in diesem aufstrebenden Medium zu erfahren?

Auf der #OMR23 wird Nils Gräf, Managing Director von Amazon Ads Deutschland, gemeinsam mit Christian Hoeweler, Head of Freeevee Deutschland, weitere Einblicke geben, und zeigen wie sich die Reichweite mit Streaming-TV-Anzeigen erhöhen lassen.

Mehr Informationen unter https://advertising.amazon.com/de-de