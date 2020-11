Mit diesem emotionalen Appell wendet sich der McDonald's-Chef an die Markenfans

© McDonald's McDonald's-CEO Holger Beeck ruft zur Solidarität auf

Für die Gastronomie ist der "Lockdown light" ein weiterer harter Einschnitt fürs Geschäft. Zumal viele Unternehmen in den vergangenen Wochen und Monaten an ihrem Sicherheits- und Hygienekonzept gearbeitet und teilweise hohe Investitionen getätigt haben, um Gäste weiterhin bewirten zu können. McDonald’s-Chef Holger Beeck nimmt in einer Videobotschaft Stellung zu der Situation.