Geers & Thomas Gottschalk: TV-Spot Oper

Geers & Thomas Gottschalk: TV-Spot Gleitschirm

So übt sich der 71-Jährige in einem der Spots (Produktion:; Regie:) als Dirigent eines Großorchesters, im zweiten Commercial endet eine entspannte Wanderung in den Bergen mit einem Gleitschirmflug. "Das Leben ruft - hört ihr's?" fragt Gottschalk am Ende der Spots jeweils."Ein Hörgerät sorgt wieder für ein positives Lebensgefühl, das zeigen wir mit unserer neuen Markenkampagne", sagt Geers-CMO. "Damit wollen wir Menschen mit Hörminderung ermutigen, wieder aktiv am Leben teilzunehmen und Dinge zu tun, die man lange nicht mehr gemacht hat – oder vielleicht sogar Neues zu wagen." Thomas Gottschalk war erneut der Wunschpartner des früheren Marketingchefs von Media-Markt: "Niemand anderer lebt so gut vor, was es bedeutet, auch im Alter jung zu sein, trotz oder gerade mit Hörverlust. Damit ist er für uns der beste Markenbotschafter, den wir uns wünschen können."Die Kampagne startet am 13. September und umfasst TV, Online, Social Media sowie Maßnahmen am Point of Sale. Die Kreation verantwortet- damit ist allerdings kein Wechsel der Leadagentur verbunden. Diese bleibt nach Auskunft einer Unternehmenssprecherin auch weiterhin You (früher: Schipper Company). Allerdings dürfte Hesse aus seiner Zeit bei Media-Markt noch über gute Verbindungen zur Hirschen-Gruppe verfügen. Zum goldenen Hirschen betreut nämlich seit 2015 den Elektronikhändler, seit zwei Jahren zusätzlich auch Saturn. ire