Nero Grillkohle #GrillOhneTropenholz

Das aus der Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen" und zahlreichen Medienberichten bekannte Start-Up Nero will mit dieser Story darauf aufmerksam machen, woher ein Großteil der Grillkohle in Deutschland stammt. "Jedes Jahr landen 14 Millionen Quadratmeter Urwald auf deutschen Grills. Das muss sich einfach schnellstmöglich ändern", erklärt Co-Gründer Jakob Hemmers. "Mach Schluss damit" lautet deshalb der Appell an den Verbraucher. Schließlich gibt es Alternativen wie die von Naturland zertifizierte Bio-Grillkohle von Nero.

Bei der "Höhle der Löwen" konnte Nero Ende 2018 nicht mit ihrer Grillkohle überzeugen. Dafür hat Pro Sieben Sat 1 im Sommer vergangenen Jahres in das Start-Up investiert. Dementsprechend ist die Kampagne schwerpunktmäßig auf Pro Sieben und Kabel 1 zu sehen. Die Bremer Agentur Moskito hat das Unternehmen seinerzeit beim Markenaufbau und Packaging unterstützt.