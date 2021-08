© IMAGO / Philippe Ruiz Das Team vom FC Bayern kann sich freuen: Die Spieler sind Teil der global stärksten Fußballclub-Marke

Kurz vor dem Start der Fußball-Bundesliga am kommenden Freitag hat die Markenbewertungsberatung Brand Finance ihren jährlichen Report der 50 weltweit stärksten und wertvollsten Fußballclubmarken veröffentlicht, in dem außerdem der jeweilige Unternehmenswert erfasst wird. Der FC Bayern kann sich dabei erstmals in zwei der Rubriken auf dem Spitzenplatz positionieren. Ganz vorne mit dabei sind auch mehrere spanische und englische Clubs.