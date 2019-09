Höchste Zeit für was Neues.

© Autoscout24

Das Key Visual der Kampagne

"Höchste Zeit für was Neues" - das hat sich offenbar auch AutoScout24-Marketingchefin Marion Modes gedacht, als sie im Frühjahr mehrere Agenturen zu Chemistry-Workshops einlud, um sich Input für die neue Kampagne zu holen. Bei dem Auswahlprozess konnte sich am Ende die Agentur Hello durchsetzen. Die Münchner, die den bisherigen Betreuer Drei Wünsche ablösen, hätten sowohl Verständnis für das Produkt mitgebracht als auch durch ihre Arbeits- und Herangehensweise überzeugt, heißt es bei Autoscout24.Das erste Ergebnis der Zusammenarbeit ist ab dieser Woche zu sehen - beziehungsweise zunächst zu hören. Der Startschuss der Kampagne, für die brutto ein siebenstelligen Betrag zur Verfügung steht, fällt am 9. September im Hörfunk. Eine Woche später startet dann die Bewegtbildkampagne im TV und im Social Web - mit einer durchaus amüsanten Geschichte.Die Hauptrolle in dem Commercial spielt ein Familienvater, der offenbar so sehr an seinem alten Opel Kadett hängt, dass Ehefrau und Kinder bei gemeinsamen Spritztouren einspringen und Funktionen der fehlenden Vollausstattung übernehmen müssen. Dass es Dank Autoscout24 zumindest in den Social-Media-Filmen schließlich doch noch ein Happy End gibt, versteht sich von selbst. "Vielen von uns geht es so, dass man sich eigentlich ein anderes oder neueres Auto wünscht, aber noch nicht den ersten Schritt getan hat. Wir zeigen mit der Kampagne, wie leicht es ist, ein neues Auto zu kaufen und dass AutoScout24 alles bietet, was man dafür braucht", sagt Marketingleiterin Modes. Ziel sei es, mit den familiären Alltagsgeschichten für eine starke Indentifikation und positive Markenwahrnehmung zu sorgen, so Modes weiter. Die Mediaagentur Pilot in München schaltet die Spots auf zielgruppenaffinen Werbeplätzen auf den Sendern der Pro Sieben Sat 1-Gruppe, den Sendern der RTL Gruppe und bei Discovery.Im Social Web findet die Geschichte ebenfalls statt - allerdings mediengerecht aufbereitet. "Auf Facebook, Youtube und Instagram zeigen wir weitere Geschichten mit der Familie und verknüpfen diese mit unseren Produkten. Beispielsweise wie der Vater heimlich auf AutoScout24 sucht und von der Mutter überrascht wird. Diese verschiedenen Geschichten spielen wir aufeinander aufbauend gezielt an Nutzer aus", verrät Modes. Anschließend werden die Konsumenten über die Landingpage der Kampagnen zu den passenden Services auf autoscout24.de weitergeleitet. mas