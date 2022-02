Damit endet die Zusammenarbeit aber nicht: Auch in Zukunft will H&M weitere Spenden sammeln, unter anderem für Menschen im Südsudan. Die einzelnen Projekte werden dabei in enger Zusammenarbeit mit dem UNHCR bewertet, bevor sie umgesetzt werden. H&M will damit die Arbeit des UN-Flüchtlingshilfswerks unterstützen, dessen Arbeit nicht zuletzt durch die nun schon zwei Jahre währende Covid-19-Pandemie weiter erschwert wird.





„Wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, gemeinsam mit dem UNHCR, Flüchtlingen zu helfen. Dank der Kleiderspende können wir einen wichtigen Beitrag für die Betroffenen im Irak und in anderen Ländern leisten." sagt Pascal Brun, Head of Sustainability H&M. Die Spendenaktion ist nicht die erste für das Unternehmen, aber eine der umfassendsten bislang.



Im Irak leben derzeit rund 290.000 Flüchtlinge, nahezu 1,2 Millionen Binnenvertriebene und 4,9 Millionen sogenannte IDP-Rückkehrer*innen, kurz für internally displaced persons. Die Pandemie trifft sie, die bereits ihre Heimat und ihr Hab und Gut verloren haben, besonders hart. „Diese Spende bringt den Flüchtlingen im Irak mehr als nur Wärme für den Winter", sagt Jean-Nicolas Beuze, Repräsentant des UNHCR im Irak. © UNHCR/Ahmed Ayad Die 12-jährige Jinan, die aus Mosul vertrieben wurde, freut sich über eine gespendete Jacke. "Sie zeigt auch die Solidarität der Welt mit den Menschen, die durch Konflikte und Verfolgungen vertrieben wurden. Sie erinnert sie daran, dass sie nicht allein sind. Wir vom UNHCR Irak sind sehr stolz auf diese Partnerschaft mit H&M, da wir wissen, dass sie das Leben von Tausenden von bedürftigen Menschen verändert."

