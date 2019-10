McDonald's "McDrive in's Ungewisse" 2019

Bemerkenswert an der eigens für die Social-Media-Kanäle konzipierten Grusel-Challenge „McDrive ins Ungewisse“ ist, dass sie nicht von McDonald’s aktueller Lead-Agentur Leo’s Thjnk Tank kommt, sondern von der früheren Lead Agentur Heye. Die Agentur arbeitet für McDonald’s auf Etat-Basis im Local Store Marketing und setzt auch regionale Kampagnen sowie Konzepte für Social Media um. Zuletzt konzipierte Heye beispielsweise eine Kampagne rund um das Oktoberfest mit Plakat- und Social Media-Motiven und kreierte einen Online-Trailer zur Ankündigung der Schleich-Spielfiguren im Happy Meal.Doch die Halloween-Aktion ist im Storytelling deutlich ambitionierter als die bisherigen Kampagnen. Für den Dreh hatte Heye eine Münchner Filiale präpariert und reale McDrive-Kunden gefragt, ob sie an einer Aktion teilnehmen wollten. Wer zusagte, erhielt eine Kamera in seinem Auto installiert, aber ansonsten keine weiteren Informationen, worin die Aktion konkret bestand. Die Schockmomente im Video sind also nicht gespielt.Der Spot selbst ist allerdings mehr als nur ein kleiner Halloween-Gruß der Marke. McDonald’s hat die Gelegenheit auch genutzt, um ein saisonales Produkt seines Lieferanten McDonald’s in der Kampagne zu platzieren. Wer genau hinschaut, wird feststellen, dass als Kunden am Schalter auch Flaschen der Halloween-Fanta-Sorte Dark Orange erhalten. Das Prank-Video ist ab dem 30. Oktober auf YouTube, Instagram und Facebook zu sehen. cam