© Hertz Superstar Tom Brady ist das Gesicht der neuen Kampagne von Hertz in Amerika. Der US-Autovermieter hat gerade 100.000 Tesla bestellt.

Der US-Autovermieter Hertz steckt mit einem Großauftrag bei Tesla Milliarden in den Ausbau seiner Elektro-Autoflotte. Bis Ende 2022 seien 100.000 Tesla bestellt worden, teilte das Unternehmen am Montag in Estero im US-Bundesstaat Florida mit. Den Kauf feiert Hertz gleich noch mit einer breiten Kampagne mit Footballlegende Tom Brady.