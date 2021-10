Mit dieser Ode an die kleinen Fehler feiert Hornbach den Mut zur Lücke

Der wacklige Stuhl, die schräg platzierte Fliese, das knarrende Parkett - die Welt von "Mach es zu deinem Projekt" kann manchmal sehr unperfekt sein. Und in seiner Herbstkampagne ermuntert Hornbach seine Kunden, einfach mal Mut zur Lücke zu haben. Mit dem von Heimat Berlin kreierten Auftritt "Es kann nicht schlecht sein. Denn es ist von Dir." will die Baumarktkette nicht nur zögerliche Neulinge zum ersten Projekt ermuntern, sondern generell auch ein Signal in einer Welt setzen, die "sich gerade im Zustand eines entfesselten Optimierungswahns befindet".