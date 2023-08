Amber Valletta feiert für Tommy Hilfiger Momente des Zusammenhalts.

Konzentration auf die engsten Vertrauten lautet die Überschrift über der Herbstkampagne 2023 von Tommy Hilfiger. Die Marke mit dem Hang zum Collage-Style setzt dafür fünf amerikanische Familien in den Mittelpunkt, allesamt Stars der Mode- und Musikwelt. Mit dabei Legende Quincy Jones, ebenso Ikonen wie Paloma Elsesser und Amber Valletta.

Diese drei samt ihren Familien sowie Musikerin SZA und die Geschwister Devon und Steve Aoki, ebenfalls jeweils im Kreise von engen Angehörigen und Freunden, bilden das Zentrum der Kampagne, die von Renell Medrano fotografiert wurde. Inhaltlich will das Label, das seit März 2010 zum US-amerikanischen Modekonzern PVH (Philips-Van Heusen) gehört, damit zurück zu seinen Wurzeln, eben der Familie: Das markante Markenzeichen in Rot-Weiß-Blau und die optimistische Sicht auf das moderne Amerika sollen damit neu interpretiert werden. In Zeiten, in denen die USA gesellschaftlich zerrissen wie selten sind, setzt Hilfiger bewusst auf eine multi-kulturelle und -generationale Besetzung in seiner Kampagne.