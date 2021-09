Bauhaus "Zuhause fühlen wie noch nie" 2021

Damit setzt das Unternehmen unter Marketingleiterauf eine Kommunikationsstrategie, die in dieser Radikalität selbst für Hornbach, den Trendsetter der Branche, unüblich ist. Denn bisher galt eigentlich in der Baumarkt-Werbung, dass die Werbebotschaften in den klassischen Medien immer das klassische Stammpublikum in den Mittelpunkt stellen, das eigentlich deutlich älter ist als die TikTok-Zielgruppe.Aber Bauhaus spricht seine Stammkunden traditionell bis heute über Kataloge an. Die Markenwerbung auch in den klassischen Medienkanälen hatte daher von Anfang an die Funktion, vor allem Neukunden mit einer emotionalen Botschaft anzusprechen. Dabei musste die Marke erst einmal eine eigene Position entwickeln, die sich deutlich von der Positionierung der werbenden Konkurrenz abhebt. Nachdem Bauhaus sich zunächst vor allem auf den Aspekt der handwerklichen Qualität konzentrierte unter dem Claim "Wenn es richtig gut werden muss", kamen zuletzt auch Haltungsthemen wie das Umweltschutz-Projekt des Handelsunternehmens dazu.Mit dem neuen Storytelling im Tiktok-Stil (Filmproduktion:, Berlin) grenzt sich Bauhaus jetzt aber auch optisch klar von den Kampagnen der konkurrierenden Baumärkte ab und spricht eine unerfahrenere Zielgruppe an, die tendenziell eher von Marken wie Amazon oder Manomano.de erreicht wird.Ob diese Strategie jedoch langfristig aufgehen wird, bleibt abzuwarten: Denn Kunden, die aufgrund der Kampagne auf Bauhaus aufmerksam werden, treffen in den Märkten nach wie vor auf ein PoS-Design, das stark auf erfahrene Heimwerker ausgerichtet ist und nur wenig mit der in den Spots suggerierten Lebensgefühl der Marke zu tun hat. cam