Dass Sophia ihren Geburtstag feiern kann, liegt an der Arbeit der DRF Luftrettung. Die Geschichte des Mädchen steht im Mittelpunkt der ersten Spenden-Kampagne des Förderverins der DRF Luftrettung im TV.

Die DRF Luftrettung ist erstmals mit einer Spendenkampagne im TV präsent. Der Förderverein der Hilfsorganisation will damit auch die Bekanntheit der Institution erhöhen. Verantwortlich für die Kreation ist die Düsseldorfer Kommunikationsagentur Congaz Creative Media Production.

Zwischen 1997 und 2007 flogen die Rettungsflieger beim ZDF, fast zeitgleich bei RTL Medicopter 117. Seit ein paar Tagen ist beim Kölner Privatsender wieder ein Rettungshubschrauber unterwegs - diesmal in den Werbeblöcken. Die DRF Luftrettung feiert damit auf den auf vier Sendern der RTL-Gruppe (RTL, RTL Up, RTL Nitro und ntv) ihre TV-Premiere. Erstmals ruft der Förderverein so zu Spenden für die Organisation auf. Doch es geht nicht nur ums Geldeinsammeln. "Mit der Kampagne soll der Bekanntheitsgrad der DRF Luftrettung erhöht werden und Einblicke in die Luftrettung gegeben werden", sagt Theresia Kneschke , Leiterin des Fördervereins. Die Organisation feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag.

Was die Geschichte so authentisch macht, sind die Protagonisten in der Kampagne und weniger die Unfall- und Rettungsszenen. Neben Sophie und ihren Eltern spielt fast ihre gesamte Schulklasse mit sowie die Rettungsflieger-Crew, die damals das Mädchen versorgte. Selbst Labradorhündin Leila und Pferd Daisy, die ebenfalls bei dem Unglück dabei waren, sind in die Handlung integriert.Das nutzt der Förderverein zu vertiefenden Informationen. Auf der Landingpage zur Kampagne gibt es weitere Onlinefilme, Lesetücke und ausführliche Interviews mit der Crew. So soll sichtbar werden, welche Arbeit die DRF leistet und warum die Organisation auch auf Spenden angewiesen ist. Flankierend werden neben dem TV-Sport verschiedene Social Media Formate auf Instagram und TikTok ausgespielt. Für die Kreation der Kampagne, die vier Wochen on Air sein wird, istverantwortlich. Die Düsseldorfer Kommunikationsagentur hatte sich im Herbst 2022 in einem Pitch den Kampagnenetat gesichert. Seitdem hatte das Team um Olaf Reys, Julia Breithor und Laura Kallenbach nach den inhaltlichen Vorgaben des DRF e.V. sowie der DRF Luftrettung an dem Werk gearbeitet. Regie führt, der viel Erfahrung mit Dokumercial-Filmen und in der Zusammenarbeit mit Laiendarstellern hat.