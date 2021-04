© Hornbach Das vertikal bepflanzte Haus steht am Mariahilfer Gürtel in Wien

In der Antike zählten die hängenden Gärten zu den sieben großen Weltwundern, in der Gegenwart will Hornbach mit seinem hängenden Garten zumindest für ein kleines Wunder sorgen: Mehr Grün in den grauen Alltag der Großstädte zu bringen. Dafür verzichtet die von Heimat kreierte Frühjahrskampagne auf ihre gewohnten filmischen Inszenierungen und zeigt stattdessen die reale Begrünung einer Außenwerbefläche in Wien. Weitere Begrünungsaktionen in Deutschland sollen folgen.