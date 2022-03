© Hornbach In Hornbachs neuer Frühjahrskampagne sind die Pflanzen los

Nein, der längste Werbespot der Welt ist die neue Hornbach-Kampagne trotz über zwei Minuten Laufzeit nicht – diesen Titel hält seit 2019 Old Spice. Aber auch so läutet der Heimwerker-Riese das Frühjahr mit einem Auftritt ein, der die Messlatte für deutsche Handelswerbung sowohl cineastisch als auch strategisch noch einmal deutlich höher hängt. Und Fans von amerikanischen B-Movies dürfen sich zusätzlich über eine kleine Hommage an einen echten Klassiker des Genres freuen.