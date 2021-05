© IMAGO / Shotshop Fachkräfte, die nach einem neuen Job suchen, haben es in der Krise noch leichter als bisher

Während die Pandemie in vielen Bereichen Unsicherheit schürt, ist der Bedarf an Fachkräften in Deutschland durch die aktuelle Krise deutlich gestiegen. In einer Auswertung des Personaldienstleisters Hays für das erste Quartal zählen IT-Unternehmen und der Handel zu den Branchen mit dem höchsten Zuwachs an Stellenausschreibungen für Fachkräfte gegenüber dem vorherigen Quartal. Auch Marketing-Experten profitieren von vermehrten Jobangeboten.