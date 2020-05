Wie häufig informieren Sie sich aktuell über das Coronavirus?

Quelle: Havas Media

Filme statt Nachrichten

Medien, die Verbraucher in der Corona-Krise mehr nutzen*

Quelle: Havas Media / * 6 Befragungswelle vom 27. bis 29. April

Zerstreuung ist Trumpf

Fußball-Bundesliga ist in

Hamstern ist out

Methodik Für die 6. Welle des repräsentativen Corona Monitors hat das Institut Respondi im Auftrag der Agentur Havas Media vom 27. bis 29. April 500 Deutsche im Alter zwischen 14 und 69 Jahren befragt.

Die Umfrage zeigt vor allem eines: Das Interesse der Deutschen an Neuigkeiten zur Krise selbst ist zuletzt deutlich gesunken. Während am Anfang der Pandemie 17 Prozent angaben, sich stündlich zu informieren, ist dieser Wert nun auf 2 Prozent gesunken.Der Mehrheit - nämlich 54 Prozent der Befragten - reicht es inzwischen, sich ein- bis zweimal täglich auf den neuesten Stand in Sachen Corona zu bringen. Bei der ersten Welle genügte das nur 33 Prozent der Befragten. Deutlich nach oben geht auch der Anteil derer, die angeben, sich seltener über das Coronavirus zu informieren. Dieser ist seit der ersten Welle stetig von anfangs von sieben Prozent auf inzwischen 19 Prozent angestiegen.Das sinkende Interesse an Corona-Nachrichten bedeutet allerdings nicht, dass die Mediennutzung auf breiter Front einbricht. Laut Corona Monitor müssen die meisten Kanäle zwar leichte Rückgänge verkraften. Dennoch ist die Mediennutzung nach wie vor deutlich höher als vor der Krise. Und: Der Rückgang trifft offenbar vor allem Nachrichtenformate. Unterhaltungsangebote, die zur Zerstreuung und Ablenkung dienen, sind dagegen gefragt wie nie - vor allem bei jungen Leuten. So geben satte 74 Prozent der unter 30-Jährigen an, in der letzten Woche verstärkt Videos und Filme im Internet geschaut zu haben. Über alle Altersgruppen hinweg sagen das "nur" 56 Prozent. Auch Telefonate über das Internet sind bei der jungen Zielgruppe mit 48 Prozent deutlich verbreiteter als beim Durchschnitt (41 Prozent). Dasselbe gilt für Computerspiele (42 Prozent vs. 23 Prozent) und Dating-Portale. Immerhin 14 Prozent der unter 30-Jährigen planen auf den einschlägigen Plattformen Dates für die Post-Corona-Zeit. Über alle Altersgruppen hinweg sind es lediglich sieben Prozent.Auch die Sehnsüchte der jungen Leute sind andere. Während sich die Gesamtbevölkerung in erster Linie wieder auf das Treffen mit Freunden und Familie freut, sehnt sich die U30-Gruppe überproportional nach Reisen (55 Prozent), Stadtbummel (39 Prozent), dem Fitnessstudio (39 Prozent) und auch dem Büro (26 Prozent).Ohnehin ist der Wunsch nach Ablenkung von der Coronakrise weit verbreitet. Zwar fordern die Menschen nach wie vor eine objektive Berichterstattung über Corona (31 Prozent), aber auch Ablenkung und positive Nachrichten (12 Prozent) stehen hoch im Kurs - genau wie Dinge, die nichts mit Corona zu tun haben (11 Prozent). Weitere 8 Prozent wünschen sich weniger Panikmache. Die Werbung bildet da keine Ausnahme. Satte 45 Prozent wünschen sich auch in der Werbung Normalität. Die Unterstützung für Werbung mit Corona-Bezug sinkt im Vergleich zur Vorwoche von 19 Prozent auf gerade einmal 12 Prozent.Die Sehnsucht nach Ablenkung wird auch beim Thema Fußball-Bundesliga deutlich. Dass fast alle Medienpartner nun Vorauszahlungen für die Clubs leisten, damit diese nicht Pleite gehen, wird von 68 Prozent der Bundesliga-Zuschauer befürwortet. 29 Prozent würden ihre bereits erworbenen Tickets spenden oder eine Entschädigung in Form eines Gutscheins erwarten (36 Prozent). 35 Prozent erwarten ihr Geld zurück.Die Umfrage liefert euch eine Erklärung dafür, warum nach dem Lockdown in Deutschland zahlreiche Waren ausverkauft waren. So räumen 40 Prozent der Befragten ein, während der Krise gehamstert zu haben. Vor allem bei Drogeriebedarf (67 Prozent), Reis/Nudeln (51 Prozent), Konserven (49 Prozent) als auch bei Getränken (35 Prozent) wurde gehamstert. Inzwischen hat sich die Lage aber beruhigt. Aktuell kaufen nur noch 12 Prozent der Menschen mehr ein als vor der Krise. Zudem verbrauchen 57 Prozent die aufgebauten Vorräte wieder. mas