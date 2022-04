© Havas Media Group Frankfurt Der Havas Media Consumer Pulse der Havas Media Group Frankfurt gibt Einblicke in die Sorgen und Gefühle deutscher Konsumentinnen und Konsumenten.

Corona, Krieg und Inflation: Was sind die Themen, die Menschen in Deutschland derzeit bewegen? Antworten auf diese Frage findet der nun veröffentlichte Havas Media Consumer Pulse der Frankfurter Agentur Havas Media Group. Darüber hinaus gibt die Studie Aufschluss über die Konsumlust der Deutschen und darüber, was sie in Kriegszeiten von Marken erwarten.