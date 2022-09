© AOK Bayern AOK Bayern wirbt mit dem Slogan "Lieber Kümmern statt Kummer"

Privat wie für viele Unternehmen ist die Mentale Gesundheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gerade ein Thema, an dem es kein Vorbeikommen gibt. Die Anforderungen der modernen Arbeitswelt machen es quasi zu einer Notwendigkeit, sich mit den Folgen auseinandersetzen zu müssen. Die AOK Bayern hat mit der Kampagne #seelenstark ein Angebot an die Kassenpatient:innen entworfen, sich selbst zu helfen. Wobei das Konzept vor allem auf Früherkennung und Prävention setzt. Das von der Kreativagentur Saatchi & Saatchi München umgesetzte Konzept, das in Print, Digital und Social Media ausgespielt wird, ist eine Ergänzung im Bereich Gesundheitsförderung, die vor allem der Präventionen von depressiven Symptomen und den Umgang mit Stress verbessern sollen.