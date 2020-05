So mutig und emotional teilen Opfer sexueller Gewalt auf TikTok ihre Geschichten

© TikTok Die Teilnehmer der Challenge teilen ihre schlimmen Erlebnisse sehr offen bei TikTok

Die positive Schlagkraft von Social Media zeigt sich aktuell anhand einer sogenannten Hashtag-Challenge zu einem sehr bedrückenden Thema. Jugendliche und junge Erwachsene, die in der Vergangenheit Opfer sexueller Übergriffe geworden sind, halten dabei Kleidungsstücke in die Kamera, die sie während des jeweiligen Vorfalls getragen haben. Unter #DenimDay wurden in den vergangenen Tagen 110 Millionen Views auf TikTok generiert.