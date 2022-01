Wer an Thomas Gottschalk denkt, dürfte einen bunten Strauß an Themen vor Augen haben: "Wetten, dass...?", die "Supernasen"-Filme mit Mike Krüger sowie diverse Engagements im öffentlich-rechtlichen Radio und für das Privatfernsehen. Doch auch die Werbung spielte in der Karriere des heute 71-jährigen Entertainment-Giganten eine wichtige Rolle. Mit seinem Engagement für Haribo, das von 1991 bis 2014 lief, erhielt Gottschalk sogar einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde für die längste Beziehung zu einem werbetreibenden Unternehmen".